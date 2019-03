Liga Europa: Frankfurt salva a honra alemã

O Eintracht bateu o Inter, e os ingleses continuam em grande (Arsenal e Chelsea apurados). De Espanha seguem Villarreal e Valência, de Portugal o Benfica, de Itália o Nápoles. Os checos do Slavia são a sensação.

Jović dá passaporte ao Eintracht

Um golo solitário de Luka Jović foi suficiente para o Eintracht Frankfurt vencer em San Siro e afastar o Inter de Milão da Liga Europa. O avançado bósnio, de apenas 21 anos, tem-se cotado como uma verdadeira surpresa no conjunto de Frankfurt e é já cobiçado por “tubarões” do futebol europeu.

Trapp foi o último obstáculo

O experiente guarda-redes Kevin Trapp cotou-se como um dos melhores elementos do Eintracht, na bela jornada protagonizada pela equipa alemã em Milão. Os homens de Frankfurt salvam a honra do futebol alemão na Europa, uma vez que são os únicos a seguir em frente nas duas competições para clubes da UEFA.

Reviravolta com dedo de Emery

Depois da derrota em França (3-1) no jogo da primeira “mão”, o Arsenal conseguiu virar a eliminatória, ganhando 3-0 ao Rennes no Emirates Stadium. Unai Emery, o espanhol treinador dos “gunners”, montou uma equipa de ataque suficientemente forte para ultrapassar um valoroso adversário gaulês.

Giroud, o abono do Chelsea

O francês Olivier Giroud foi um verdadeiro míssil apontado à baliza ucraniana do Dínamo Kiev. O Chelsea goleou no leste da Europa, por 5-0, depois de, em Stamford Bridge, ter igualmente ganho (3-0). Giroud marcou três dos cinco golos dos ingleses, que assim reforçam o imenso contingente da Premier League (seis equipas!) entre as 16 que estão nos quartos de final das duas provas europeias.

De Praga, checos com cobertura

O Slavia é uma das presenças surpreendentes nos quartos de final, depois de ter afastado os espanhóis do Sevilha. A equipa checa havia empatado a dois golos na Andaluzia, e, em Praga, venceu por 4-3 (após prolongamento), levando ao rubro os seus participativos adeptos.

Valência segura passagem na Rússia

A equipa da Costa Blanca, depois de ganhar por 2-1, no Mestalla, ao Krasnodar, conseguiu garantir o empate nos derradeiros instantes da partida de retribuição. Gonçalo Guedes foi o herói dos valencianos, cujo técnico, Marcelino García Toral, não deve ter ganho para o susto…

Bacca na passagem do Villarreal

Uma dupla vitória por 2-1 conduziu o Villarreal aos quartos de final. No segundo jogo, no estádio de La Cerámica, os espanhóis ganharam mercê da contribuição de Carlos Bacca, “internacional” colombiano com experiência de conquistas europeias (na imagem, festejando a vitória na final da Liga Europa com a camisola do Sevilha, frente ao Dnipro, em 2015). A experiência ajuda muito!

Ancelotti pode respirar fundo…

Passou um susto, o Nápoles, na deslocação a Salzburgo, onde um atrevido Red Bull pôs à prova a resistência do conjunto italiano. Carlo Ancelotti viu a sua equipa perder por 3-1, mas o triunfo do primeiro jogo, no estádio de San Paolo, por 3-0, garantiu aos napolitanos o passaporte para a próxima fase da competição.

Benfica vence a ferro(s)

O jovem defesa central Ferro (na imagem numa partida frente ao Galatasaray) foi um dos trunfos do Benfica para ultrapassar os incómodos croatas do Dínamo Zagreb. A equipa lisboeta precisou do prolongamento para vencer por 3-0 (depois da derrota, na Croácia, por 1-0), e Ferro apontou o segundo golo dos “encarnados” rumo aos quartos de final.