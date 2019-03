Liga Europa: Benfica vai jogar contra Eintracht Frankfurt

O sorteio da Liga Europa foi realizado esta manhã em Nyon, na Suíça

O Benfica vai jogar com Eintracht Frankfurt nos quartos de final da Liga Europa. A primeira e segunda mãos jogam-se a 11 e 18 de abril.

Os encarnados ficaram atrás de Bayern Munique e Ajax no grupo da Liga dos Campeões e caíram para a Liga Europa. A equipa de Bruno Lage começou por eliminar o Galatasaray de Fatih Terim, depois de uma vitória por 2-1 na Turquia, a primeira na história do clube, com golos de Salvio e Seferovic — a segunda mão terminou zero-zero.

Seguiu-se o Dinamo Zagreb. O Benfica perdeu na primeira mão (0-1), na Croácia, mas os rapazes de Lage afinaram o futebol esta quinta-feira, no Estádio da Luz, e triunfaram no prolongamento: Jonas empatou a eliminatória; Ferro e Grimaldo sentenciaram a passagem aos “quartos”.

O Benfica já chegou a três finais da Taça UEFA/Liga Europa e perdeu sempre. Em 83, o Anderlecht do capitão Vercauteren bateu a equipa orientada por Sven-Göran Eriksson por 1-0, com golo de Kenneth Brylle. Em 2013, os meninos de Jorge Jesus caíram perante o Chelsea de Rafa Benítez: 1-2 (Cardozo; Fernando Torres e Ivanovic). Na época seguinte, os benfiquistas voltaram a morrer na praia, desta vez diante do Sevilha de Unai Emery, nos penáltis (2-4).

QUARTOS DE FINAL

Nápoles – Arsenal

Villarreal – Valencia

Benfica – Eintracht Frankfurt