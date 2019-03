Israel acusa Hamas por ataque contra Tel Aviv

O exército de Israel acusou o movimento palestino do Hamas de estar por trás do ataque realizado mais cedo contra a cidade de Tel Aviv.

“Podemos confirmar que os foguetes lançados de Gaza contra Tel Aviv há algumas horas foram lançados pela organização terrorista Hamas”, disseram os militares israelitas através de um comunicado.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, um dos projécteis foi interceptado com sucesso pela defesa local, enquanto o destino do outro não foi informado.

Anteriormente, combatentes do Hamas declararam não ser responsáveis pelos foguetes disparados contra a capital israelita, evento ocorrido durante uma reunião do grupo com emissários do Egipto que actuam como mediadores entre autoridades da Faixa de Gaza e de Israel.