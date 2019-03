Investigadores franceses iniciam análise de dados da caixa-preta do avião da Ethiopian Airlines

A agência francesa de segurança aérea começou nesta sexta-feira a estudar dados das caixas pretas do avião da Boeing 737 MAX que caiu na Etiópia, noticia a Reuters.

Recorde-se que o avião da Ethiopian Airlines caiu logo após a decolagem em Addis Abeba, no domingo, matando 157 pessoas. Foi o segundo acidente envolvendo um 737 MAX desde outubro, quando um voo da Lion Air caiu no mar ao largo da Indonésia com 189 pessoas a bordo.

Investigadores procuram quaisquer ligações entre os dois desastres aéreos.