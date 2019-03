O distrito do Bronx, no estado americano de Nova York, é conhecido como o berço do hip-hop americano. Nada mais propício do que escolher o local como casa de um museu totalmente dedicado à história do gênero musical mais popular dos EUA. A previsão é de que as obras comecem ainda este ano na rua 149, em South Bronx, e devem durar até 2023, quando o hip-hop completará 50 anos de existência.