Governo investe AKz 636 milhões no parque industrial do Andulo

Pelo menos 636,9 milhões de kwanzas estão a ser investidos pelo Governo angolano na construção do parque industrial rural do município do Andulo, província do Bié, anunciou hoje o secretário de Estado da Indústria, Ivan do Prado. num prazo de execução de 12 meses.

O parque industrial rural do Andulo entra em funcionamento em 2020 e numa primeira fase o projecto vai garantir emprego directo a 20 jovens e mais de mil indirectos.

O projecto terá um prazo de execução de 12 meses e será executado numa área de 10 hectares, segundo o secretário, que falava à Angop, na cerimónia de lançamento da primeira pedra para início da obra.

Serão implantadas no local, unidades industriais voltadas à transformação de mandioca, milho em fuba, ração animal e montagem de motorizadas, área administrativa, central de geração de energiae de abastecimento de água.

Na ocasião, o secretário de Estado disse que o projecto será implementado, numa primeira fase até 2020, nos municípios de Cacuso (Malanje), Tomboco (Zaire) e Canjala (Benguela) e deverá contar com a parceria do sector privado.

Sem avançar o valor necessário para o investimento, recordou que os parques industriais rurais terão unidades industriais para a transformação da mandioca, do milho em fuba, ração animal, oficinas de motorizadas entre outras.

A ideia, segundo o secretário de Estado da Indústria, é permitir que cada parque construído haja mais de 20 postos de emprego directos e mil indirectos, sobretudo para a juventude.

Referiu que a implementação dos parques industriais vai estimular os camponeses a aumentar a produção agrícola, bem como a diversificação da economia nacional.

Entretanto, a administradora municipal do Andulo, Celeste Adolfo Elavoko destacou a importância do parque industrial rural, por vir a incentivar o aumento da produção agrícola dos camponeses.

Com uma população de 258 mil e 161 habitantes, maioritariamente camponesa, o sector da Agricultura no município do Andulo, controla mais de 200 associações de camponeses, sete cooperativas agrícolas, com 65 mil famílias com terras aráveis para a prática da agricultura.

No ano agrícola 2018/2019, no município do Andolo foram cultivados cem mil e 783 hectares, desbravados manualmente, mais sete mil hectares em relação à campanha anterior.

No município do Andulo são cultivados o milho, mandioca, feijão, ginguba, soja, bata-doce e batata rena, gergelim e hortaliças diversas.