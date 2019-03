Gelson Dala volta ao campo três meses depois

O avançado da selecção nacional de futebol ao serviço do Rio Ave da primeira Liga Portuguesa, Gelson Dala, iniciou com trabalhos de campo após afastamento da competição devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

De fora dos relvados desde finais de Dezembro de 2018 após ao jogo contra o FC Porto, o segundo melhor marcador da equipa com 4 golos (o 1º é Moreira Bruno com 5) ainda treina condicionado, de acordo com o jornal português “A BOLA” citado pela Angop.

O regresso aos jogos do melhor marcador do Girabola2016 pelo 1º de Agosto, com 23 golos, pode aumentar o leque de opções dos “Palancas Negras” não obstante a última partida qualificativa ao Campeonato Africano das Nações, este ano, no Egipto, frente ao Botswana, estar agendada para o próximo dia 22.

A selecção nacional para a operação Botswana será divulgada sexta-feira, em conferência de imprensa, pelo seleccionador Srdjan Vasiljevic (Sérvio).