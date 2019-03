FNLA apela à valorização dos nacionalistas angolanos

A necessidade dos angolanos valorizarem cada vez mais a bravura, coragem e a determinação dos nacionalistas que lutaram para a expulsão do colonialista, foi defendido hoje, sexta-feira, em Saurimo (Lunda Sul), pelo secretário provincial da Frente de Libertação de Angola (FNLA), Luís André.

Segundo avança Angop, o político teceu tais considerações durante um acto de massa, realizado nesta cidade, em alusão ao dia 15 de Março (data que marca o início da expansão da Luta Armada de Libertação Nacional), tendo aproveitado o momento para apelar aos jovens a informarem-se mais sobre o papel dos nacionalistas.

Sublinhou que comemorar a data é um símbolo de reconhecimento daqueles que se distinguiram pela coragem e bravura em prol da defesa do solo pátrio, uma vez que muitos angolanos não tinham noção de que um dia Angola seria libertado do colonialismo.

Lembrou aos presentes que o dia 15 de Março foi ainda marcado com o início do massacre levado a cabo pelos portugueses, aos pastores protestantes e expulsão de missionários acusados de favorecer os nativos que pretendiam libertar Angola.

“Tal prática de massacre levado a cabo pelo colono resultou a morte de centenas deles em várias regiões, com maior realce nos Dembos, Nambuangongo, Cuanza Norte e na fronteira com a actual República Democrática do Congo”, enfatizou.

A efeméride foi instituída a 10 de Agosto de 2018 depois da aprovação, pelo Parlamento Angolano, da Proposta de Lei de Alteração à Lei dos Feriados Nacionais, Locais e Datas de Celebração Nacional.