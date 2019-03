Feira da Fruta em destaque no Candando

Até 26 de Março, decorre a campanha Pura Fruta no Candando, uma campanha que destaca a gama de produtos transformados de fruta que o Candando comercializa, com especial foco em 4 frutas nacionais: melancia, ananás, melão e mamão.

Durante a campanha, o Candando terá em exposição fruta ao natural, fruta cortada pronta a comer, compotas de fruta, sumos 100% naturais, batidos e frapuccinos de fruta e sobremesas de fruta – tarteletes, bolos, mousses e iogurtes com frutas e cereais.

Os produtos à base de fruta disponíveis na campanha são integralmente produzidos no Candando, com fruta fresca na sua fase óptima de maturação. Esta é uma forma de prolongar a vida útil das frutas, evitando o desperdício.

A oferta de produtos transformados de fruta está disponível todo o ano no Candando, mas tem especial força em momentos de produção excedentária de determinados frutos.

No âmbito do apoio à produção nacional, o Candando estabelece contractos programa com os seus fornecedores, assumindo o compromisso de absorver quantidade mínimas de produção. Ao longo do ano a marca procura absorver igualmente excedentes de produção, aproveitando neste momento para reforçar a sua oferta deste tipo de produtos.

O Candando é uma empresa de retalho alimentar de capital 100% angolano, que aposta no equilíbrio entre a sofisticação moderna e a autenticidade dos mercados tradicionais, para garantir diariamente uma selecção dos melhores produtos ao melhor preço de mercado e uma experiência de compra diferenciadora.