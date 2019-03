FC Porto e Benfica ficam hoje a conhecer adversários na Europa

O FC Porto fica hoje a conhecer o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, no sorteio marcado para as 12:00 de Lisboa, enquanto o Benfica saberá quem encontra nos ‘quartos’ da Liga Europa.

Em Nyon, na Suíça, as duas equipas portuguesas que continuam nas competições europeias ficarão a saber contra quem jogam, procurando evitar os ‘tubarões’ que se mantêm em ambas as provas.

Depois de eliminarem a Roma nos oitavos de final, os ‘dragões’ encontram-se entre as oito melhores equipas da maior competição europeia de clubes e, por conseguinte, terão pela frente um rival de alto nível.

Na teoria, os holandeses do Ajax, que ainda assim eliminaram nos ‘oitavos’ o tricampeão em título, o Real Madrid, serão a equipa mais acessível, ainda que já tenham jogado este ano com o Benfica, na fase de grupos, vencendo um e empatando o outro encontro.

Por outro lado, o quadro dos ‘oitavos’ inclui seis antigos campeões, com apenas Manchester City, de Bernardo Silva, e Tottenham a não terem a ‘Champions’ no palmarés.

De resto, os campeões nacionais podem encontrar Manchester United, do antigo portista Diogo Dalot, FC Barcelona, de Nelson Semedo, Juventus de Cristiano Ronaldo ou Liverpool, ‘carrasco’ dos portistas nos oitavos de final de 2017/18.

Na Liga Europa, competição secundária da UEFA, os ‘encarnados’ poderão ter adversários como Nápoles ou Chelsea, nomes maiores do lote de oito emblemas nos quartos de final e teoricamente mais complicados, sendo que os ingleses bateram os lisboetas na final da prova em 2013 (2-1).

Depois de eliminar o Dínamo de Zagreb, a equipa de Bruno Lage poderá ainda ter de defrontar o Arsenal, o sexto clube inglês ainda em prova na Europa (dois na Liga Europa e quatro na Liga dos Campeões), ou o Eintracht Frankfurt, que eliminou o Inter de Milão e é o único representante alemão na Europa.

No lote de possíveis adversários, nota para clubes que poderão, em teoria, causar menos dificuldades, como o Valência, da antiga ‘águia’ Gonçalo Guedes, que ‘sofreu’ para eliminar o Krasnodar, ou o ‘carrasco’ do Sporting nos ’16 avos’, o Villarreal, ou o Slavia de Praga, a ‘surpresa’ do quadro de apurados e adversário teoricamente mais acessível.

Ainda assim, os checos eliminaram no prolongamento o Sevilha, que triunfou por três vezes seguidas entre 2013/14 e 2015/16, numa série que arrancou precisamente frente às ‘águias’, numa final ganha no desempate por grandes penalidades.