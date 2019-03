FC Porto defronta Liverpool nos ‘quartos’ e pode encontrar Barcelona ou Man. United nas ‘meias’

Juventus de Cristiano Ronaldo mede forças com o Ajax

Está concluído o sorteio da Liga dos Campeões. O FC Porto vai defrontar o Liverpool nos quartos de final da Champions, com a 1.ª mão a ser disputada fora.

Caso os dragões sigam em frente na competição, nas meias finais poderão defrontar ou Barcelona ou Manchester United e também neste caso a equipa de Sérgio Conceição jogará a 1.ª mão fora

Já a Juventus de Cristiano Ronaldo defronta nos quarto de final o Ajax, equipa que afastou o Benfica da Champions, sendo que no caminho para a final a formação do internacional português terá, caso afaste a equipa holandesa, de medir forças com o Tottenham ou o Manchester City, de Bernardo Silva.