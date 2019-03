Falta de água força cancelamento de cirurgias no Lubango

Um corte no fornecimento de água resultou na paralisação por dois dias do bloco operatório do Hospital Central do Lubango, o que originou o cancelamento de 22 cirurgias.

Segundo o director administrativo da unidade sanitária, Igor Cabuço, citado pela Angop, a ocorrência registou-se terça e quarta-feira últimas e forçou o adiamento para próxima segunda-feira das cirurgias em causa.

Sem avançar números, fez saber que outras cirurgias de carácter urgente foram todas efectuadas.

Segundo Igor Cabuço, a situação está solucionada e regista-se um fornecimento na ordem dos 75 porcento.

“Tratou-se de um problema conjuntural na cidade do Lubango, onde o hospital não foi poupado, obrigando-o a recorrer a camiões cisternas que faziam dois abastecimentos diários”, esclareceu.

Um a fonte da empresa provincial de águas fez saber que houve uma avaria na central de bombagem da Senhora do Monte, que obrigou o corte do abastecimento em certas zonas da urbe, com destaque para a parte norte, onde encontra o hospital.

Com capacidade para 520 camas, o Hospital Central do Lubango “António Agostinho Neto” é a maior unidade sanitária do centro e sul do país.