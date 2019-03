EUA preparam caças F-22 para atacarem qualquer lugar do mundo em 24 horas

O novo programa da Força Aérea dos EUA prevê manter caças F-22 Raptor em alerta de combate permanente, ou seja, com tripulação, combustível e armas instaladas a bordo e suficientes para efectuar o primeiro ataque num curto período de tempo.

Segundo assegura a Força Aérea dos EUA, citada pela Sputnik, os seus caças F-22 Raptor poderão realizar ataques em qualquer lugar do mundo num período máximo de 24 horas, se for necessário. Tais operações serão realizadas no âmbito do programa Rapid Raptor, relata a Fox News, citando altos responsáveis das Forças Armadas dos EUA.

O plano prevê que quatro caças F-22 devam ser permanentemente mantidos com tripulação, combustível e armas necessárias para lançar o primeiro ataque num prazo máximo de 24 horas. Devido ao uso de tecnologias furtivas e em virtude das tecnologias de combate ar-ar contra alvos inimigos, tais ataques são de particular importância para os F-22 Raptor, asseguram as fontes.

Além disso, a mídia também aponta que os F-22 receberam duas novas armas – os mísseis ar-ar AIM-9X e AIM-120D – que devem garantir o seu “nível óptimo de capacidade letal” durante as operações em questão.

Além de manter o F-22 Raptor pronto para realizar ataques aéreos, a Força Aérea estadunidense também planeja usá-los em ataques de tipo ar-terra. Para esse fim, os F-22 estão equipados com armas especiais, incluindo bombas GBU-32 e GBU-39.

O F-22 é um caça bimotor, de um lugar, produzido pela empresa estatal americana Lockheed Martin. Actualmente a Força Aérea dos EUA conta com 186 veículos deste modelo.