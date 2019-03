Coreia do Norte ameaça suspender negociações com os EUA

A Coreia do Norte considera suspender as negociações com os Estados Unidos e pode repensar a proibição de testes nucleares e de mísseis, a menos que Washington faça concessões.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui culpabilizou as principais autoridades dos EUA pelo colapso da cúpula do mês passado em Hanói, entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un, escreve a Reuters.

“Não temos a intenção de ceder às exigências dos EUA de nenhuma forma, nem estamos dispostos a participar de negociações desse tipo”, disse Choe a repórteres na capital norte-coreana.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o conselheiro de segurança nacional John Bolton “criaram a atmosfera de hostilidade e desconfiança e, portanto, obstruíram o esforço construtivo de negociações entre os líderes supremos da Coreia do Norte e os Estados Unidos”, explicou.

Kim está pronto para fazer um anúncio oficial em breve sobre a sua posição relativamente as negociações de desnuclearização com os Estados Unidos e as novas ações do Norte, acrescentou.

A responsável disse que Washington abandonou uma oportunidade de ouro na cúpula e avisou que Kim poderia repensar uma moratória sobre lançamentos de mísseis e testes nucleares, informou a agência de notícias Associated Press.

“Quero deixar claro que a posição de gângster dos EUA acabará por colocar a situação em perigo”, avisou, acrescentando que “as relações pessoais entre os dois líderes supremos ainda são boas e a química é misteriosamente maravilhosa”.