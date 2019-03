Ciclone Idai devasta a cidade da Beira

O ciclone tropical Idai atingiu, ontem, 14, a cidade da Beira, capital de Sofala, com ventos de pelo menos 200 quilómetros por hora, provocando danos ainda por quantificar.

A Rádio Moçambique reportou que dezenas de casas foram destruídas nos bairros periféricos e que o balanço da situação poderá ser apresentado ao longo do dia pelas autoridades.

O Idai atingiu a cidade da Beira com a categoria quatro numa escala de cinco.

Na sequência, a cidade, que é a segunda maior de Moçambique, está com restrições no fornecimento de energia eléctrica e dificuldades de comunicação telefónica.

O Instituto Nacional de Meteorologia disse que, ao longo desta esta sexta-feira, 15, o centro de Moçambique continuará sob influência do Idai, com trovoadas, chuvas e ventos.

Na região irá continuar limitada a navegação aérea.

Com velocidade reduzida, o Idai vai hoje atingir o interior e países vizinhos de Moçambique.

Projecções iniciais do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades davam conta que, pelo menos, 600 mil pessoas estariam em risco dos efeitos do Idai nas províncias do centro, nomeadamente Sofala, Tete, Manica e Zambézia.