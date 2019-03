Atlético de Madrid ameaça avançar com queixa contra CR7

Na sequência desta queixa está o polémico gesto protagonizado pelo internacional português no final do jogo entre a Juve e o Atlético de Madrid, em Turim.

Cristiano Ronaldo pode estar em sérios sarilhos para os quartos de final da Liga dos Campeões, isto porque o Atlético de Madrid ameaça avançar com uma queixa contra Cristiano Ronaldo, pelo facto deste ter emulado o gesto de Simeone, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, segundo avança o Mundo Deportivo e o diário As.

Depois do internacional português ter marcado o terceiro golo no Juventus Stadium, o avançado madeirense correu para a bandeirola de canto onde estavam adeptos da Vecchia Signora nas bancadas, simulando o mesmo gesto obsceno que Simeone fez uma semana antes.

Para piorar a situação do português, as câmaras da Movistar, canal de televisão que tem os direitos televisivos da competição em Espanha, registou as palavras proferidas por CR7, dirigidas aos adeptos colchoneros, antes do terceiro golo: “F** da p***”.

Falta agora saber o que a UEFA decidirá, na eventualidade da queixa do Atlético de Madrid avançar para o máximo organismo europeu.