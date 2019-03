Zango: Jovem de 18 anos detida em posse de uma arma do tipo AKM

Uma acção coordenada pelas forças policiais da esquadra do Zango 3, afecta ao Comando Provincial de Viana, Distrito do Zango, deteve, ontem, por volta das 13h45, a cidadã nacional, conhecida por Gamboa, de 18 anos de idade, em posse de uma arma de fogo do tipo AKM, n° ilegível, com (04) munições.

Depois de várias denúncias, foi organizada uma Micro operação, que possibilitou a detenção da jovem em causa.

De acordo com um comunicado da PNA, os cidadãos que possuem arma de fogo, devem fazer a entrega voluntária na esquadra mais próxima.