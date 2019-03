UNITA reitera importância da implementação das autarquias em todos municípios

De acordo com a Angop, o vice-presidente da UNITA, Raul Manuel Danda, reiterou quarta-feira, em Menongue, capital do Cuando Cubango, a importância da realização das eleições autárquicas em todos os municípios, visando evitar situações de assimetrias regionais de termos de desenvolvido, como sucede actualmente.

O político, que falava no acto de massa alusiva às comemorações do 53º aniversário da fundação da UNITA, defendeu a necessidade da realização das primeiras eleições autárquicas em todos os municípios do país.

Para o efeito, disse ser necessário que esta visão estratégica da direcção da UNITA seja igualmente defendida por todos os militantes em todos os municípios, para que sejam salvaguardados os princípios da igualdade e da universalidade de voto do cidadão, consagrados na Constituição da República de Angola.

Raul Danda realçou ainda a necessidade de se lutar para o desenvolvimento da encomia nacional, visando o bem-estar social das populações, a garantia de direitos fundamentais dos cidadãos, o combate à corrupção, boa gerência do erário público em prol da estabilidade social dos angolanos.

Referiu que este ano, para a UNITA, é o da consagração para o antigo líder do partido, Jonas Savimbi, fundador do maior partido da oposição em Angola, pedindo o envolvimento de todos os militantes.

À margem da cerimónia, o vice-presidente da UNITA manteve um encontro de cortesia com o governador do Cuando Cubango em exercício, Bento Francisco Xavier, de quem recebeu explicações pontuais sobre a vida política, social e económica da província, bem como a situação de alguns projectos em curso.

De igual modo, com a finalidade de constatar o funcionam das estruturas do partido e da situação social, Raúl Danda deslocou-se à sede do município do Cuito Cuanavale, a 189 quilómetros a Leste de Menongue, capital do Cuando Cubango.

Com a mesma finalidade, na sexta-feira, dia 15, encabeçará uma comitiva em direcção ao município do Cuchi, a 93 a Oeste de Menongue.