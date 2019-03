Tusk apela à UE para estar “aberta a longa extensão” para Reino Unido

O presidente do Conselho Europeu referiu que se deve dar mais tempo caso Londres precise de repensar estratégia de saída da União Europeia, escreve o Notícias ao Minuto.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse esta quinta-feira que vai apelar aos líderes da União Europeia que estejam disponíveis para garantir ao Reino Unido uma extensão para as negociações do Brexit caso estes precisem de repensar a sua estratégia de saída.

“Vou apelar aos EU27 que estejam abertos a uma longa extensão se o Reino Unido considerar necessário repensar a sua estratégia de Brexit e encontrar um consenso sobre isso”, escreveu na sua conta oficial de Twitter.

A proposta surge no mesmo dia que o Parlamento britânico vai votar sobre se o Reino Unido vai ou não pedir um alargamento do prazo para deixar a União Europeia, atualmente fixado para 29 de março deste ano.

Os líderes da União Europeia vão reunir-se para discutir o Brexit a 21 e 22 de março. Tusk garante que vai apelar à abertura dos líderes para essa opção, quando se reunirem antes da cimeira.