Terminou o apagão que durava há quase uma semana na Venezuela

Falta de energia afetava o país desde a passada quinta-feira, dia 7 de março.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o ministro de Comunicação e Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, deu conta, em declarações à teleSUR, esta quarta-feira de que foi restituída a 100% a energia elétrica na Veneuzela e que por isso vão ser retomadas as atividades laborais já esta quinta-feira. No entanto, as escolas mantêm-se suspensas por mais 24 horas e “ainda há problemas com os transformadores que foram sabotados, em Baruta e El Hatillo”.

Também a restituição da água potável foi assegurada em 80% de todo o território venezuelano e 70% em Caracas.

Além da interrupção de serviços como os transportes públicos, foram ainda afetados hospitais e feitos vários assaltos a comércios. A oposição, segundo o Globo, fala em 15 mortos devido ao apagão.

Recorde-se que o país tinha sofrido um apagão devido a uma avaria na central hidroelétrica de El Guri, a principal do país, que afetou ainda dois sistemas secundários e a linha central de transmissão. O autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, tivesse solicitado à Assembleia Nacional a declaração de um estado de emergência.

Do lado do regime de Maduro há alegações de que se terá tratado de “sabotagem criminosa e brutal contra o sistema elétrico”. Chegou a ser aberta uma investigação contra Guaidó pela alegada sabotagem.