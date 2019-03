Ronaldo arrisca castigo da UEFA por celebração a imitar Simeone

Internacional português fez o hat-trick que virou a eliminatória dos oitavos de final a favor da Vecchia Signora.

Diego Simeone, depois de vencer, no Wanda Metropolitano, a Juventus por 2-0, virou-se para as bancadas e fez um polémico gesto para as bancadas. O treinador argentino foi punido com uma dura multa… que agora pode ser aplicada a Cristiano Ronaldo.

Segundo escreve o MSN que cita o Notícias ao Minuto, é que depois do apito final no Juve-Atlético, o internacional português fez questão de ‘saudar’ os adeptos com uma imitação do gesto do técnico colchonero.

Agora, diz o Mundo Deportivo, o internacional português da Vecchia Signora arrisca um duro castigo, isto porque o gesto do avançado será analisado pelo Comité de Control, Ética e Disciplina da UEFA.

Segundo a publicação espanhola, em causa poderá estar apenas uma sanção económica, sendo que, em caso limite, poderá mesmo haver punição desportiva, ou seja, com o jogador a falhar o próximo embate europeu do conjunto italiano.