Petro vence Sporting e conserva 2º lugar do Girabola

O Petro de Luanda conservou hoje a segunda posição da tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão – Girabola2018/2019, com 37 pontos, ao vencer o Sporting de Cabinda (16º/18 pts), por 1-0, em jogo da décima jornada, disputado no Estádio 11 de Novembro.

De acordo com Angop, o único golo da partida foi apontado pelo médio Carlinhos, aos 37 minutos, no complemento de cruzamento de Vá.

No outro jogo da jornada, o 1º de Agosto dilatou a vantagem na liderança do Girabola para 41 pontos, fruto da vitória conseguida na visita à Santa Rita de Cassia (17º/18), por 1-0.

A ronda abriu terça-feira com o Kabuscorp do Palanca a superar o ASA, por 2-1, no Estádio dos Coqueiros.

Eis os outros jogos da 19ª jornada:

Cuando Cubango – Saurimo FC (3-1)

Progresso do Sambizanga – Sagrada Esperança (0-1)

Recreativo do Libolo – Recreativo da Cáala (0-0)

Académica do Lobito – FC Bravos do Maquis (0-0)

Desportivo da Huíla – Interclube (1-0).