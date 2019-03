Moçambique: Internet grátis ajuda estudantes de Pemba

Internet grátis na cidade de Pemba, província moçambicana de Cabo Delgado, está a ter impacto positivo na vida dos estudantes. Autoridades dizem que o intuito é promover a inclusão digital.

Em Moçambique, escreve Angop, a instalação de internet grátis na praia do Wimbe, na cidade de Pemba, província moçambicana de Cabo Delgado, está a ter um impacto positivo na vida dos estudantes. Usuários dizem que o serviço lhes permite efetuar pesquisas para trabalhos académicos sem quaisquer custos.

De facto, os estudantes de Pemba não podiam estar mais satisfeitos: já não precisam usar cartões de telefonia móvel, nem gastar dinheiro na compra de crédito para ter internet grátis. Basta ter um smartphone, um tablet ou um computador para conectar-se à rede Wi-Fi na praia do Wimbe.

Trabalhos de escolha

Bacar Jussa é um dos estudantes de Pemba que utiliza a rede de internet grátis e diz que a internet o ajuda a fazer os trabalhos da escola e a “adquirir conhecimento sobre outros países”. “Agradeço poder fazer este meu trabalho, pois antigamente eu comprava crédito para usar internet”.

Podem estar ligados à Internet simultâneamente 200 utilizadores. E cada um tem um tempo de utilização de uma hora. Amade Amacame, outro estudante entrevistado pela DW África, elogia a iniciativa. “Esta internet facilita-nos muito com o uso dos telefones. Estamos aqui para pesquisar para nossos trabalhos da escola. Antigamente, comprava crédito para converter megas, mas agora não preciso disso, uso o Wi-Fi da praia”.

Praia do Wimbe

Além dos estudantes, a internet gratuita tem sido um atrativo para os visitantes da praia do Wimbe. Esta é uma das 15 “Praças Digitais” – uma iniciativa do Governo moçambicano que já instalou redes de internet gratuita em praças públicas de dez municípios do país. A cidade de Pemba, em Cabo Delgado, é uma das autarquias contempladas.

Edmundo Manhiça é o porta-voz do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) e diz que “estas praças digitais tem como objetivo principal promover a inclusão digital, ninguém deve pensar que a internet é apenas para aqueles que têm, não!”, explicou.

“Desfrutemos de forma positiva, busquemos aquela informação que precisamos para a escola, para o nosso próprio desenvolvimento, informação que beneficie a nossa comunidade”, acrescentou o porta-voz. A democratização do uso da Internet é o principal objetivo do projeto “Praças Digitais”, que segundo os cálculos, proporciona o acesso a mais de 57 mil utilizadores por dia em cada praça.