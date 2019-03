Ministro da Nova Zelândia hospitalizado após ser agredido na rua

James Shaw foi atacado quando estava a caminho do Parlamento neozelandês.

O líder do Partido Verde da Nova Zelândia foi surpreendido esta quarta-feira por um homem de 47 anos que o agrediu na cara. Shaw estaria a caminho do Parlamento no momento da agressão, avança a Sic Notícias.

A primeira-ministra Jacinta Ardern já reagiu. “Na Nova Zelândia não esperamos este tipo de coisas. (…) Afinal de contas, estamos aqui para servir as pessoas. Mas este tipo de coisas mostra que não podemos ter nada como garantido”.

O homem de 47 anos vai ser presente a tribiunal esta sexta-feira. Os motivos que o levaram a agredir o ministro das Alterações Climáticas é desconhecido.