Ministério do Comércio recupera património

Das 32 lojas comerciais desenvolvidas no âmbito do Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e Distribuição de Produtos Básicos (PRESILD) e do Programa de Expansão da Rede Comercial (PERCOM) , apenas três não pertencem ao sector privado.

A informação foi obtida pelo Jornal de Angola junto de fonte do Ministério do Comércio durante a visita de campo dirigida pelo titular da pasta, Joffre Van-Dúnem.

No campo de acção do PRESILD e PERCOM foram implementadas na província de Luanda um total de 66 infra-estruturas logísticas e comerciais, das quais 64 foram concluídas e duas continuam por concluir.

Em declarações à imprensa após a visita de constatação dos vários estabelecimentos comerciais, Joffre Van-Dúnem informou que as lojas construídas em propriedade do Estado, que continuam encerradas e não reúnem condições para dar continuidade às actividades, serão levadas a concurso público.

Por outro lado, os estabelecimentos comerciais que foram implementados em terrenos privados, como é o caso das lojas Poupalá e Paparoca, continuam a manter dívidas com o Estado.