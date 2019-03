Liga dos Campeões: Liverpool no topo da Europa

Descalabro: nos últimos 13 anos, é a primeira vez que nenhuma equipa alemã está nos quartos de final. Quatro equipas inglesas, uma espanhola, uma italiana, uma portuguesa e uma holandesa seguem em frente na competição.

A magia de Klopp

Foi um regresso em grande, o de Jürgen Klopp ao seu país.

De acordo com a DW África, o Liverpool chegou, viu e venceu na Baviera, por 3-1, ultrapassando o Bayern Munique e assumindo-se como um dos grandes candidatos à presença na final de Madrid da Liga dos Campeões. O técnico de Estugarda repetiu assim grandes momentos já vividos aquando da sua passagem pela Bundesliga.

A noite senegalesa

Para Sadio Mané, esta é uma noite para lembrar pela vida fora. Dois dos golos do Liverpool foram por sua conta, tendo assinado uma exibição notável. O “internacional” senegalês, de 26 anos de idade, está num precioso momento de forma e é uma das grandes figuras do Liverpool 2018/2019.

Pesadelo europeu…

Uma noite para esquecer, pensarão os jogadores do Bayern Munique após a eliminação da Liga dos Campeões. O desalento de Lewandowski, Süle e Neuer (da esquerda para a direita na imagem) pode (ou não) ser compensado com a melhoria de produtividade na Bundesliga. No próximo domingo, os bávaros recebem o Mainz e querem virar a página rapidamente.

O mágico está de volta!

Dois golos e duas assistências: era difícil pedir mais a Lionel Messi no encontro de Camp Nou, frente ao Olympique Lyon. Goleada tranquila do Barcelona (5-1) ao conjunto francês, selando o apuramento para os quartos de final de modo prático e fácil. Com Messi em grande forma, mais de meio caminho já estava andado para os “blaugrana”…

A resposta de génio a génio

Ainda sob os ecos da espantosa noite anterior, em que Cristiano Ronaldo havia pulverizado a defesa do Atlético Madrid, Lionel Messi provou que a competição com o astro português está bem viva. Alegria no jogo, magia espalhada pelo relvado, golos, espírito coletivo, de tudo teve a exibição do argentino de Rosário em Camp Nou.

Três vezes Ronaldo!

Tinha prometido a passagem da eliminatória com… três golos seus! A premonição de Cristiano Ronaldo fez quase tanto furor como a sua realização. A Juventus ultrapassou o Atlético Madrid com uma reviravolta sensacional, carimbada pelo apuradíssimo sentido de baliza do “internacional” português.

Allegri aponta o caminho

Parece apontar o caminho para o estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Eis a determinação de Massimiliano Allegri, um treinador decerto radiante com o feito da “sua” Juventus. Sem Atlético Madrid, Real Madrid e Bayern Munique em prova, que outros gigantes podem ainda fazer tremer a “vecchia signora”?

Máquina de fazer golos!

Foram sete, podiam ter sido mais: o Manchester City não fez por menos e trucidou o Schalke, na noite do Ettihad Stadium. O conjunto de Pep Guardiola parece embalado para uma grande fase final da temporada, lutando ombro a ombro com o Liverpool na Premier League e apresentando futebol ofensivo e concretizador na Champions League.

Vida difícil em Gelsenkirchen

Não bastavam os problemas na Bundesliga, e o Schalke vê-se agora humilhado pelos ingleses do City na liga milionária. A equipa de Domenico Tedesco nunca se encontrou em Manchester e saiu vergada ao peso de uma goleada “das antigas” (7-0), que não deixa margem para dúvidas: o seu grande desígnio é mesmo tentar não se afundar ainda mais na liga alemã.

Quatro ingleses entre os oito magníficos

É o regresso em grande do futebol inglês à plenitude europeia: quatro das equipas apuradas para os quartos de final da Champions League chegam da Premier League: Tottenham, Manchester United, Manchester City e Liverpool. Juntam-se-lhes o Barcelona (único representante espanhol sobrevivente), os italianos da Juventus e os dois “outsiders” ainda em prova: o FC Porto (Portugal) e o Ajax (Holanda).