KERO associa-se ao HCTA no mês da Mulher

O KERO associa-se ao HCTA no mês em que se celebra O Dia Internacional da Mulher. Durante o mês de Março, o HCTA homenageia todas as Mulheres com almoços, que acontece às quartas, quintas e sextas, onde proporcionam momentos e experiências únicas às convidadas, lê-se numa nota enviada ao Portal de Angola.

Este ano, o tema do evento é “Alimentação Saudável” e o KERO é o parceiro oficial que se encontra a promover, in loco, uma alimentação saudável à base de frutas e verduras, ricas em nutrientes essenciais ao nosso bem-estar.

Através do projecto “Klube Nossa Terra”, cujo objectivo é levar o melhor da produção nacional às famílias, o KERO incentiva o consumo de produtos nacionais e saudáveis (frutas e verduras), importantes para uma dieta equilibrada e nutritiva.

O evento MarçoMulher_HCTA iniciou hoje, dia 13.03, com a presença das convidadas da Comissão de Mercado de Capitais, e termina dia 29.03 com um almoço especial de encerramento que contará com a presença das Ministras do Governo de Angola.

As convidadas destes almoços são ainda desafiadas a participar num passatempo (nas redes sociais) que acontece à margem do almoço e que tem como base um post criativo e o respectivo uso das hashtags do evento: #MarçoMulher_HCTA | #onossohotel | #keroangolasaudavel

O Dia Internacional da Mulher é um símbolo de todos os desafios enfrentados por Mulheres de todo mundo, na busca por direitos e igualdade. Esta data simboliza uma série de conquistas da Mulher que merecem ser lembradas e enaltecidas.

O evento acontece novamente amanhã, nos mesmos moldes, com a presença das convidadas da Unitel.