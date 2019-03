Gestores públicos na Lunda Sul em seminário sobre contratação pública

Directores provinciais, administradores municipais, chefes e técnicos de vários departamentos das instituições públicas participaram quarta-feira, em Saurimo (Lunda Sul), numa formação de capacitação sobre contratação pública, promovido pelo Ministério das Finanças, escreve a Angop.

A acção formativa visou divulgar o regulamento que cria a unidade de contratação pública e Decreto Presidencial nº 88/18 de 6 de Setembro, bem como incentivar aos gestores públicos, sobre a necessidade da obediência da ética e conduta, estampado na cartilha da contratação pública.

O seminário, com a duração de um dia, analisou ainda o Plano Estratégico da Contratação Pública em Angola (PECPA) e a Estratégia de Moralização da Contratação Pública.

Na abertura do seminário, o Delegado provincial das Finanças, Romão Pinto, em representação do governador, Daniel Neto, enalteceu a acção formativa e pediu aos gestores a estarem mais atentos e dominarem as técnicas regulamentadas da contratação pública do país.

Sublinhou a necessidade dos gestores serem mais transparentes em prol do serviço público que prestam, assim como nas empresas de prestação de serviços, para que se resgate a boa imagem das instituições.

Apelou aos membros do Governo, a disseminarem a informação da contratação pública em todos cantos da província, para que todos tomem conhecimento daquilo que o Executivo tem traçado em prol do desenvolvimento do país.

Participaram ao seminário, dirigido pelo chefe do departamento do serviço nacional de contratação pública, Job Francisco, gestores públicos, com destaque para administradores municipais e comunais, encarregados de obras e chefes de departamentos.