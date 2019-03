Angola divulga potencialidades turísticas em Lisboa

A divulgação e a atracção do investimento estrangeiro privado para o sector turístico em Angola é o foco da participação de uma delegação angolana na 31ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), inaugurada na capital portuguesa esta quarta-feira, informa a Angop.

Coube à ministra do Turismo angolana, Ângela Bragança, inaugurar o pavilhão de Angola no evento, que se prolonga até 17 do mês corrente.

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) participa na BTL, em colaboração com o Ministério do Turismo, o Instituto de Fomento Turístico (Infotur) e 12 empresas nacionais do sector.

Em 2018, Angola havia participado na 30ª edição BTL, de 28 de Fevereiro a 4 de Março, com dois stands, sendo um do Instituto de Fomento do Turismo (Infotur) e outro do Ministério do Ambiente.

No primeiro dia da edição de 2019, as questões mais colocadas à AIPEX referem-se à Lei do Investimento Privado, o acesso a terras disponíveis para a agricultura e vistos de entrada no país.

A Bolsa de Turismo de Lisboa teve início quarta-feira para os profissionais do sector, abrindo ao público na sexta-feira à tarde e até domingo, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL), por onde deverão passar mais de 70 mil visitantes, segundo a organização.

A 31ª edição daquela que é a maior feira do sector do turismo em Portugal vai decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa, sendo, como habitualmente, dedicada aos profissionais nos primeiros dois dias e abrindo ao público em geral na sexta-feira às 17h00.