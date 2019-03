Aberto ano de preparação combativa da Polícia Nacional

O ano de preparação combativa e patriótica 2019 do Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional foi aberto quarta-feira, no Centro de Instrução do Sassa Cária, município do Dande, em cerimónia orientada pelo comandante provincial, comissário Francisco Ferreira Paiva, informa a Angop.

Durante oito meses lectivos, repartidos em dois períodos de quatro meses cada, efectivos dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, Migração e Estrangeiros, Prisionais, Polícia Fiscal, Investigação Criminal, Guarda Fronteira e da Ordem Pública vão actualizar os seus conhecimentos para melhorar a sua actuação.

Para os dois períodos de instrução, prevê-se cursos de coesão das forças de intervenção da Unidade Operativa e da Unidade de Trânsito e dois cursos de Comandantes de Postos e Esquadras policiais, com vista a conferir maior capacidade de intervenção no combate à criminalidade violenta, a sinistralidade rodoviária e tomada de decisão eficaz para resultados positivos.

Matérias relacionadas com a preparação física, defesa pessoal, ordem unida, armamento e tiro, noções de direitos humanos, regulamento disciplinar da PN, prevenção e extinção de incêndios, processo penal, educação moral e cívica e táctica de força de segurança serão ministradas durante o curso.

Ao intervir no acto de abertura, o comandante provincial do Bengo da Polícia, Comissário Francisco Ferreira Paiva, informou que o curso visa capacitar o agente de autoridade com vista melhorar a sua prestação no exercício das suas funções.

Segundo Francisco Paiva, cultivar no seio do efectivo uma mentalidade de respeito às leis, dedicação ao serviço público e o senso de responsabilidade e interesse pela comunidade, são alguns dos objectivos do corrente ano de preparação combativa e patriótica das forças do comando do Bengo da Polícia nacional.