Zaire: Mais de 180 imigrantes ilegais abandonam o país

Um total de cento e oitenta e um (181) cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), que residinham de forma ilegal na província do Zaire, foram repatriados ao país de origem, no fim de semana último.

Segundo informações do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) publicada na página oficial da corporação, 110 foram repatriados ao abrigo administrativo, sete (7) por decisão judicial e 64 por violarem a fronteira terrestre.

De salientar que, as detenções e o repatriamento ocorreram no Posto Fronteiriço do Luvo e no Posto de travessia do Kimbumba – Soyo.