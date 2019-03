Vice-presidente do MPLA destaca importância da formação dos militantes

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, destacou esta quarta-feira, em Luanda, a importância da formação política e ideológica dos militantes, no sentido de fortalecer a competição e confrontes de ideias.

Segundo avança Angop, a dirigente fez esse pronunciamento após percorrer as distintas áreas do Centro de Formação Política do Partido (CEFOP), onde constatou o modo de funcionamento desta instituição do MPLA e salientou que o mesmo possui pela frente grandes desafios.

Argumentou que o conhecimento é hoje um valor cultural fundamental que promove o desenvolvimento, dai que a busca constante deste contribui para o seu fortalecimento.

De acordo com a vice-presidente do MPLA, “é num espaço como esse que os militantes aprendem a desenvolver as suas capacidades de reflexão, bem como a compreender e analisar, de forma crítica, os fenómenos que nos rodeiam, concretamente os políticos, económicos e sociais”.

Argumentou que a formação política/ideológica é um eixo fundamental para aprimorar os conhecimentos e interpretar a realidade do país.

Neste sentido, encorajou os responsáveis do centro a continuarem a dar passos sólidos e qualitativos na preparação dos quadros para responderem aos desafios do presente e do futuro.

Referiu-se ao facto de o país ter previsto a realização de eleições autárquicas, em 2020, dai a importância de os militantes estarem preparados para o êxito da formação política no processo.

A vice-presidente do MPLA elogiou o CEFOP por ter incluído, no seu programa, matérias relacionadas as autarquias, bem como pediu para fazer dele um verdadeiro laboratório de quadros, onde os militantes possam conhecer os estatutos, o regulamentos e outros documentos orientadores do MPLA.

Luísa Damião encorajou também a todos os formadores e funcionário desta instituição a continuarem a trabalharem no sentido de incutir aos militantes quadros e dirigentes os princípios e valores do partido.

Por sua vez, o director do CEFOP, Domingos Paulino Dembele, explicou que constam das perspectivas da instituição, para este ano, maior dedicação e atenção aos programas de formação relacionados para preparação para eleições autárquicas, entre outros.

A instituição tem como objectivo a formação política ideológica e cultural aos dirigentes, quadros e militantes desta formação política.