Ronaldo 3-0 Atl. Madrid e Juventus nos ‘quartos’

A Juventus confirmou a passagem histórica aos quartos de final da Liga dos Campeões, ao bater o Atl. Madrid por 3-0 em Turim.

Segundo avança a BOLA, em resposta à derrota por 0-2 em Espanha, a vecchia signora conseguiu tamanha cambalhota na eliminatória, com enorme contribuição de Cristiano Ronaldo, que assinou os três golos da partida e carimbou o bilhete da vecchia signora rumo à fase seguinte da competição.

Números impressionantes de CR7 frente aos colchoneros, com 25 golos em 33 jogos disputados frente ao emblema de Madrid. Na noite desta quarta-feira, abriu o marcador aos 27 minutos, bisou e empatou a eliminatória aos 48’, a passe de João Cancelo, e confirmou a remontada a quatro minutos dos 90’, a completar o hat-trick de grande penalidade.

Dois golos de cabeça e uma grande penalidade convertida, foi tudo para Cristiano Ronaldo (CR7) fazer uma reviravolta incrível e… um festejo efusivo no final do encontro.

Foi assim a noite de Cristiano Ronaldo diante do Atlético de Madrid, na vitória por 3-0 na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Para a tristesa do Atlético Madrid, a Juventus empatou a eliminatória logo no início do segundo tempo, com Cristiano Ronaldo a bisar no encontro após cruzamento de João Cancelo, num lance a ser validado pelo sistema da linha de golo.

De grande penalidade, Cristiano Ronaldo bateu Oblak pela terceira vez e colocou a Juventus na frente da eliminatória. Mais um hat-trick para as contas do internacional português e para a Juventus que agora está, nada mais, nada menos que, com pé e meio nos quartos de final.