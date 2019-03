Polícia esclarece morte de zungueira no Rocha Pinto

A Polícia Nacional veio a público esclarecer o que, de facto se passou na tarde de ontem na Avenida 21 de Janeiro, ao Rocha Pinto, onde uma vendedora ambulante, vulgo zungueira terá sido morta por disparo de arma de fogo supostamente desferido por um agente de ordem pública.

Em função do interesse público, o Potal de Angola, publica na íntegra a nota divulgada na página oficial da corporação.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre o caso da morte de uma cidadã, vendedora ambulante “zungueira”, supostamente morta por um agente da ordem, no bairro Rocha Pinto, arredores do Estádio “22 de Junho”, tendo provocado o congestionamento do trânsito automóvel algures na Avenida 21 de Janeiro, a Polícia Nacional informa que, o caso ocorreu como resultado de uma acção policial, em que as forças policiais realizavam actividades de manutenção da ordem pública.

O referido facto originou uma situação de confronto entre as forças da ordem e a população residente naquele território, o que obrigou medidas policiais proporcionais, capazes de repor a ordem pública, tendo permitido o controlo da situação a favor das forças policiais, bem como a fluidez do trânsito na avenida ora referida.

O agente em causa encontra-se detido, e apesar de terem sido feridos, quer agentes, quer populares, até ao momento foi apenas confirmada uma morte.

Entretanto, encontram-se detidos pelo menos 18 suspeitos de envolvimento nas acções de arruaças, danos materiais e insurreição contra as forças da ordem e tranquilidade públicas.

Importa referir que, estes dados são preliminares, e os danos causados a viaturas que trafegavam pela Avenida 21 de Janeiro, no momento das acções, estão por avaliar, visto que as pessoas saíram do local e não prestaram informações à Polícia.

Pelo comportamento apresentado pelos cidadãos, em função do sucedido, a Polícia Nacional apela a população a não entrar em euforia e a evitar o desacato às autoridades policiais em situações semelhantes.

Outrossim, a Polícia Nacional endereça à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar e reafirma o seu compromisso na garantia da ordem e tranquilidade dos cidadãos.