Militares jogam no Uíge atentos aos petrolíferos

Em intermitência exibicional, registo que tem custado a perda de pontos, com empates, o 1º de Agosto defronta o Santa Rita de Cássia, hoje às 15h30, na cidade do Uíge, apostado na criação de um ciclo de vitórias, de modo a evitar a aproximação do arqui-rival Petro de Luanda.

No comando isolado do campeonato, com 38 pontos, os militares do Rio Seco procuram, na conclusão da 19ª jornada do Girabola, conservar a vantagem na tabela classificativa, ante à ameaça dos tricolores, que têm dois jogos em atraso, por força da presença na Taça da Confederação Africana.

A vitória gorda (4-0), frente ao ASA, depois de terem sido travados pelo Interclube (0-0) e Desportivo da Huíla (3-3), galvaniza os tri-campeões no ataque à conquista do triunfo, apesar das dificuldades que esperam enfrentar no reduto dos católicos, 18º colocados, 18 pontos, vergados por 2-3, na deslocação ao terreno do FC Bravos dos Maquis.

Numa semana de decisão do destino no Grupo D da Taça Nelson Mandela, domingo no reduto do Gor Mahia do Quénia, o Petro de Luanda, segundo, 34 pontos, espera confirmar em campo o favoritismo na recepção ao Sporting de Cabinda, 13º, 18 pontos, mergulhado na alternância de empates e derrotas, cenário competitivo que desanimou o técnico Daniel Kwazambi, que chegou a colocar o cargo à disposição.

O desempenho assinado domingo, na vitória (2-0), diante do Nasr Hussein Dey da Argélia, na prova continental, anuncia uma equipa petrolífera amplamente favorita. Os “leões” estão obrigados a correr o dobro, para conquistar pontos na deslocação a Luanda, caso queiram ficar distantes da zona de despromoção.

No Lubango, o Desportivo da Huíla, quarto com 29 pontos, procura contrariar a tese de que os últimos resultados, sobretudo o desaire (0-2) na visita ao Kabuscorp do Palanca, é sinal da perda do embalo que marcou o seu percurso sensacional, na primeira volta do Girabola. O Interclube, décimo, 21 pontos, é um adversário acessível aos intentos da formação huilana.

Separados por um ponto, Recreativo do Libolo, nono, 21, e Recreativo da Caála, oitavo, 22, reeditam uma disputa normalmente marcada pelo equilíbrio. Orientados por André Macanga, o “bombeiro” de Calulo, os donos da casa têm ligeira vantagem frente aos comandados de David Dias.

A fazer um percurso tranquilo, o Progresso Sambizanga, quinto, 27, defende-se da ameaça do Sagrada Esperança, sexto, 25, que em caso de vitória vai superar o opositor desta noite, no Estádio Municipal dos Coqueiros, na tabela classificativa.

Na disputa dos aflitos, o Cuando Cubango FC, 15º, 14 pontos, entra como favorito frente ao Saurimo FC, último, 13. A equipa de Menongue, que joga no Cuito por falta de condições no seu estádio, tem uma textura futebolística mais consistente, por isso aparece como candidata à vitória.

Perdido no grupo dos atrasados, a Académica do Lobito, 14º, 17 pontos, recebe o FC Bravos dos Maquis, sétimo, 23. A condição de visitada pode galvanizar os lobitangas, numa fase em que procura se abrigar dos riscos de descida de divisão.

Voo em terra

A viver uma profunda crise financeira, o ASA voltou a não levantar voo, ao ser derrotado ontem, pelo Kabuscorp do Palanca, por 1-2, no Estádio dos Coqueiros, numa partida com dois períodos distintos. Fabrício e Taddy marcaram para os palanquinos, ao passo que Victorino apontou o tento dos aviadores.

O triunfo coloca a formação do Palanca a partilhar o segundo lugar com o Petro de Luanda, 34 pontos. O ASA segue em queda livre em direcção à parte baixa da classificação, com 18 pontos.