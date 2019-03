Magia de Messi atira o Barcelona para os ‘quartos’

Depois de um empate a zero na primeira mão, em França, o Barcelona recebeu e venceu o Lyon por 5-1, em mais uma grande noite de Liga dos Campeões para Lionel Messi.

O argentino abriu a contagem com um panenka sobre Anthony Lopes, que saiu lesionado, ao minuto 18. Luis Suárez assistiu Coutinho para o dois zero à meia hora de jogo e assim chegou o intervalo. O Lyon ainda recuperou e trouxe um rasgo de esperança, com o golo de Tousart aos 58, mas Messi surgiu e com um lance individual fez o 3-1.

Depois do bis, um bis também de assistências. A primeira num passe para Piqué para concluir um contra-ataque rápido, a segunda para deixar Osmane Dembélé na cara do golo para estabelecer o resultado final.

Nelson Semedo saiu do banco de suplentes do Barcelona já perto do fim, para o lugar de Sergi Robert. Anthony Lopes deixou o campo lesionado, depois do dois zero dos catalães.