“Hoje em dia as pessoas falam de Messi e CR7, e esquecem-se de Marega”

Luís Figo fez rasgados elogios ao avançado do FC Porto, e sublinhou que o maliano pode ser o sucessor de Drogba e Samuel Eto’o no continente africano.

Segundo descreve o Notícias ao Minuto, Moussa Marega chegou ao FC Porto na temporada de 2015/16, após os dragões terem adquirido o seu passe ao Marítimo. De lá para cá, o maliano defendeu ainda as cores do Vitória SC, a título de empréstimo.

Com alguns altos e baixos ao longo da sua carreira de dragão ao peito, o avançado de 27 anos soma na presente época 17 golos e 10 assistências, entre 34 jogos realizados.

Números que permitem a Luís Figo considerar Marega um dos melhores avançados da igualdade, sublinhando até que o maliano pode bem ser o “sucessor de Eto’o e Drogba” no continente africano.

“Moussa Marega está actualmente no seu melhor momento, o que ele faz no Porto é simplesmente extraordinário. Hoje em dia, os meios de comunicação falam muito de jogadores como Mbappé, Messi, Cristiano ou Salah, e esquecem-se de falar do Moussa, que faz coisas incríveis. É realmente um avançado completo que é capaz de marcar em todas as posições “, começou por dizer Luís Figo, em declarações reproduzidas pela página Orange Football Club.

“Com uma visão muito boa de jogo, ele tem uma boa técnica e é impressionante nos duelos aéreos. O que eu mais gosto neste jogador é que ele é capaz de mudar o rumo de uma partida sozinho. Ele é formidável. Se este jovem jogador continuar a trabalhar duro, tenho certeza que ele alcançará o nível dos melhores avançados, que evoluíram no mesmo registro que ele, tal como Samuel Eto’o e Didier Drogba”.