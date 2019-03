Declaração alusiva ao 53º aniversário da fundação da UNITA

UNIÃO NACIONAL PARA A INDEPENDÊNCIA TOTAL DE ANGOLA

UNITA

2019 – ANO DA CONSAGRAÇÃO DA MEMÓRIA DO DR JONAS MALHEIRO SAVIMBI

DECLARAÇÃO ALUSIVA AO 53º ANIVERSÁRIO

DA FUNDAÇÃO DO PARTIDO

Por ocasião das celebrações do 53º aniversário da fundação da UNITA que têm lugar em todo o país, a Direcção do Partido vem através desta Declaração, saudar efusivamente todos os dirigentes, quadros, militantes, simpatizantes e amigos da UNITA, no país e no estrangeiro, que de forma directa ou indirecta têm contribuído para a concretização dos ideais proclamados a 13 de Março de 1966, em Muangai, Província do Moxico, sob a sábia e clarividente direcção do Presidente Fundador do Partido, Dr Jonas Malheiro Savimbi.

Comemorar o 13 de Março é também reconhecer e honrar os feitos de coragem e de bravura dos Conjurados da Luta de Libertação Nacional que percorreram com o Presidente Fundador caminhos longos e muitas vezes tortuosos para a dignificação dos angolanos.

Angolanas e Angolanos

53 anos depois, os ideiais que nortearam a fundação da UNITA, mantém-se válidos e actuais o que constitui motivo para um grande regozijo e para uma ampla e profunda reflexão sobre o seu papel e percurso histórico, considerando as várias etapas e vicissitudes por que tem passado o Partido ao longo de todos estes anos, cujo momento mais trágico e desolador foi o da perda em combate do seu Presidente Fundador, naquele fatídico dia de 22 de fevereiro de 2002, uma dura realidade que vem reafirmar a máxima segundo a qual “morreu o Líder, mas não morreu o seu projecto” de sociedade.

Podemos, deste modo dizer de cabeça erguida, e nas circunstâncias actuais, que o histórico e nobre projecto, inspirado no sofrimento do Povo Oprimido de Angola e implementado em Muanguai, constitui, sem sombra de dúvida, a única esperança e o único instrumento credível para a realização do Angolano na Pátria do seu nascimento.

Assente nos cinco pilares fundamentais: Liberdade e Independência total para os Homens e para a pátria-mãe; Democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos; Soberania expressa e impregnada na vontade do povo de ter amigos e aliados, primando sempre o interesse dos angolanos; Igualdade de todos os angolanos na pátria do seu nascimento; e na busca de soluções económicas priorizar o campo para beneficiar a cidade, o Projecto de Muangai é actual e adaptável ao contexto de uma Angola pós independente, carente de soluções adequadas aos problemas mais básicos que assolam a sociedade angolana.

Fruto da má governação que se instalou no país há 43 anos, Angola e os angolanos vivem ainda momentos difíceis, de frustração, angustia e desespero dos seus filhos, sem que se vislumbre no horizonte garantias de se reverter o quadro calamitoso. As esperanças dos angolanos, como cantou e bem um dos músicos da nossa praça, continuam moribundas, o sonho de uma vida melhor que alimentou as energias de luta dos melhores filhos de Angola, não passou do sonho; o bem-estar é ainda uma miragem; Angola precisa urgentemente de mudanças politicas profundas para a dignificação dos angolanos.

Ao celebrar o seu 53º aniversário, neste ano da Consagração da Memória do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que coincide com a realização das suas exéquias, a UNITA reitera a sua firme vontade de continuar a pugnar pelos seus ideiais e pela defesa intransigente dos interesses dos angolanos, sem discriminação de qualquer índole.

A Direcção da UNITA declara solenemente, o seu compromisso para dar a sua contribuição aos esforços que visam a consolidação da paz, da unidade, da reconciliação nacional e da construção de um Estado verdadeiramente Democrático e de Direito em Angola.

Reitera a sua firme vontade e determinação de contribuir por todos os meios ao seu alcance para a implementação das Autarquias Locais em todos os Municípios, em obediência aos princípios do gradualismo funcional, contribuindo deste modo para o fim das assimetrias que têm marcado profundamente a gestão do actual executivo, e abrir assim caminho para o desenvolvimento social e económico sustentado, harmonioso e equilibrado.

VIVA O 13 DE MARÇO

VIVA O PROJECTO DE MUANGAI

VIVA A MEMÓRIA DO PRESIDENTE FUNDADOR DR. JONAS MALHEIRO SAVIMBI

Luanda, aos 13 de Março de 2019

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA

(Noto de imprensa enviada a nossa redacção com pedido de publicação)