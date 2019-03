Cheias na Zambézia desalojam milhares de pessoas

As inundações na província da Zambézia provocaram danos materiais consideráveis, obrigando as autoridades a planos de contingência para realojar provisoriamente os moradores.

Zambézia luta com consequências das cheias

As cheias obrigaram a soluções improvisadas para o alojamento das famílias afetadas. Em vários locais, descreve a DW África, a população refugiou-se em zonas altas, como antigas ferrovias, locais de culto e estabelecimentos comerciais de raiz, por causa da destruição das suas habitações.

Centenas de moradores na escola de Namacata

Centenas de moradores dos bairros de Ilalane, Musselo Novo e Cerâmica, no Distrito de Nicoadala, na Zambézia, refugiaram-se na escola secundaria geral de Namacata, devido ao transbordo do rio Licuar, que inundou as suas palhotas e machambas na sequência das chuvas fortes que caíram nas zonas centro e sul da província.

Salas de aula transformadas em casas provisórias

As salas de aulas da Escola Secundaria de Namacata e outros compartimentos tiveram que ser transformadas em moradias por três dias, enquanto as autoridades procuram o local mais seguro para o realojamento das vítimas das cheias.

Mandioca é base para a alimentação

A maioria dos desalojados em Musselo vivem de tubérculos: Purdina Malique, de 60 anos, alimenta-se há duas semanas de raízes da mandioqueira. Pede também aos pescadores pequenos peixes mais abundantes na região, como o “mucadje” e o “pende”.

Doenças são perigo principal

O Secretario do bairro de acomodação do Musselo Ponte, Pedro Monobita Bacar, diz que o número das palhotas e famílias que necessitam de abrigo, na antiga linha férrea, ultrapassa 1400 agregados. A maioria são jovens e crianças. O responsável lamenta as frequentes doenças diarreicas no seu bairro de acomodação.

Palhotas improvisadas em plena estrada

A Escola Primária completa de Musselo Ponte não conseguiu abrigar o número de famílias afectadas pelas cheias porque ela própria sofreu danos. Vários populares tiveram que improvisar as suas palhotas próximo das estradas.