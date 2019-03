Bispos condenam violência contra a mulher em Angola

Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), manifestaram hoje a sua preocupação com o aumento exponencial da violência doméstica no país tendo apelado à sociedade a não se manter calada perante o fenómeno.

O arcebispo de Luanda Dom Filomeno Vieira Dias disse no discurso de abertura da primeira Assembleia Anual de bispos da (CEAST), que muitas mulheres se mantêm caladas diante da violência a que estão sujeitas por medo e vergonha de serem expostas.

O clérigo considera que “agredir uma mulher é atingir a maternidade, a mãe”.

Os bispos de Angola e São Tomé estão reunidos em Luanda até ao dia 20 de Março para debater assuntos de ordem social e religiosa.

A agenda do encontro prevê uma homenagem a Dom Alexandre Cardeal do Nascimento que completou 94 anos no dia 1 de Março de 2019.