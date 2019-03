Basquetebol: Inter sofre mas consegue vantagem sobre Lusíadas

O Interclube venceu dificilmente na noite de terça-feira a Universidade Lusíada, por 98-94, jogo referente à primeira mão dos quartos de final da Taça de Angola em basquetebol sénior masculino, disputado no pavilhão 28 de Fevereiro, em Luanda.

No início do duelo, segundo avança Angop, os policias até encontravam facilidades para finalizar, mas rapidamente os académicos acertaram o sector defensivo e conseguiam chegar com perigo à cesta contrária, que os ajudou a reduzirem a desvantagem para oito pontos (20-28) no final do primeiro quarto.

No segundo período, os anfitriões tentavam voltar ao comando do encontro, pós viam-se bloqueados à pressão opositora, que passou a dominar o confronto fruto da inspiração dos seus atletas Joseny Joaquim (24 pts), Celestino Neto (18 pts) e Cley Cabango(12 pts), ainda assim saíram vitorioso ao intervalo com mais quatro pontos (46-42).

A toada manteve-se no terceiro quarto, com a formação dos Bombeiros a distanciar-se para 78-68, enquanto no quarto tempo parecia sufocada.

Nesta etapa, o Lusíada tinha tudo para terminar à frente do marcador, mas Délcio Ucuahamba falhou três bolas em duas jogadas de lances livres e acabaram perdulário (94-98).

As equipas alinharam da seguinte maneira:

Interclube: Gerson Domingos (29 pontos), Elmer Félix (05), Ngombo Rogério (17), Jonatão Ndjungo (05), Walter Tadeu (00), Paulo Barros (12), Miguel Kiala (00), Egídio Ventura (08), Gilson Martins (02), Godalfim Freitas (00), Alexandre Jungo (20) e Emanuel Sebastião (00).

Técnico: Alberto Babo

Universidade Lusíada: Cley Cabango (12 pontos), Martinho Paulo (02), Dario Pereira (06), Delcio Ucuahamba (09),Nsingi André (06), Cristiano Pedro(00),Pedro Chitav (06), Filipe Diyela (11), Cesaltino Neto (18), Joseny Joaquim (24).

Técnico: Manuel Silva.

Eis o resultado dos outros jogos dos quartos de final:

Petro de Luanda-Marinha de Guerra 105-75

ASA- Helmarc 95-64

1º de Agosto- Desportivo Kwanza 120-74

A segunda mão acontece no dia 19 deste mês.