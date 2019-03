Angola e Finlândia cooperam no domínio do ensino superior

A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, tenciona, no âmbito das relações existentes com a Finlândia, criar uma base legal para concepção de um acordo de cooperação com objectivo de aproveitar as ofertas formativas que este país dispõe nas suas instituições de ensino superior de classe mundial.

A governante manifestou essa intenção nesta terça-feira, em Luanda, durante um encontro que manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Timo Soini, no quadro da sua visita a Angola.

Neste encontro, as partes acordaram que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI), através do seu gabinete de intercâmbio, irá trabalhar com a Embaixada da Finlândia em Angola, na criação deste acordo de cooperação no domínio do ensino superior.

A ministra exteriorizou interesse de alguns licenciados poderem candidatarem-se às universidades finlandesas, no âmbito do Decreto Presidencial nº 67/19 de 22 de Fevereiro, que aprova o Programa de Envio Anual de 300 licenciados para as melhores universidades do mundo.

Durante o encontro foram abordados também o apoio da Finlândia para a melhoria do sistema de inovação do país, com a integração de Instituições de Ensino Superior (IES), empresas bem como a criação de condições para cooperação entre as IES e de investigação e desenvolvimento angolano e instituições congéneres da Finlândia, para realização de programas conjuntos de investigação.