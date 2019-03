Angelina Jolie acabou de rodar mais um filme. Vem aí um novo “Maléfica”, da Disney

“Maléfica: Amante do Mal” vai estrear seis meses antes do previsto

De acordo com o Expresso, há dias, a Disney divulgou o cartaz oficial da segunda parte de Maléfica e anúnciou que o filme vai estrear seis meses antes do planeado, já em outubro deste ano. As gravações já terminaram e Angelina Jolie vai voltar às salas de cinema como Maléfica ainda este ano, muito próximo do Halloween.

A sequela — intitulada “Maléfica: Amante do Mal” “Maléfica: Amante do Mal” — vai trazer de volta, além de Angelina, Elle Fanning como Princesa Aurora, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville. Ao elenco original juntam-se Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Harris Dickinson e Ed Skrein.

A Disney contou ainda que o novo filme de “Maléfica” terá como enredo “a complexa relação entre Maléfica e a futura rainha, ao formar novas alianças e enfrentar novos adversários na luta para proteger os mouros e as criaturas mágicas que residem no reino”.

“Maléfica” estreou-se em 2014 e foi um sucesso de bilheteira, arrecadando 671 milhões de euros, com um orçamento de aproximadamente 159 milhões de euros. “Maléfica 2” será o quarto live-action da Disney a estrear este ano, juntando-se a “Dumbo“, “Aladdin” e “O Rei Leão“.