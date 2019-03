Stephen Hawking será homenageado com moeda especial

A moeda refletirá os estudos do físico britânico na área dos Buracos Negros.

A Royal Mint do Reino Unido decidiu homenagear Stephen Hawking com uma edição especial da moeda de 50 pence. Enquanto uma das faces da moeda continuará a figurar a Rainha Isabel II, a outra face promete uma verdadeira surpresa para os fãs de Hawking.

A face em questão figura um buraco negro com o nome de Stephen Hawking em destaque, sendo uma homenagem clara aos estudos do físico britânico nesta área. A moeda começou a circular hoje no Reino Unido, dois dias antes do primeiro aniversário da morte de Hawking a 14 de março de 2018. Para os que não conseguirem deitar a mão a esta moeda, ainda há a opção de adquirir por encomenda pelo preço de 10 libras (cerca de 11.62 euros).

“O Stephen Hawking tornou assuntos difíceis mais acessíveis, interessantes e reconhecíveis e foi isto que quis incorporar no meu design. Quis encaixar um grande buraco negro numa pequena moeda e queria que ele estivesse aqui a rir da ideia”, escreve a designer da moeda, Edwina Ellis, no site da Royal Mint.

Acima pode ver um pequeno vídeo onde a moeda é mostrada a dois filhos de Stephen Hawking, Tim e Lucy.