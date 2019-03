Sérgio Rescova prepara medidas para “atenuar efeito das chuvas de Abril”

Um programa de prevenção, visando atenuar os efeitos negativos da chuva, durante o mês de Abril, foi lançado ontem, em Luanda, pelo Governo Provincial.

O programa apresentado pelo governador, Sérgio Rescova, avança o JA, estabelece o reforço da capacidade de resposta às enxurradas, com meios técnicos, limpeza das valas de drenagem e montagem de pontos para atender as zonas cíclicas com equipamentos adequados para travar as catástrofes.

Num encontro com os membros da Comissão Provincial de Protecção Civil, o governador de Luanda, Sérgio Rescova, alertou o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros e as administrações municipais a tomarem medidas para diminuir as inundações em zonas de risco.

Para o mês de Abril, tido como crítico devido a intensidade de quedas pluviométricas, o governador de Luanda pediu o “reforço redobrado” das acções de prevenção, já que a experiência recente com as chuvas que caíram nos últimos dias mostrou ter havido uma diminuição de danos.

“O que foi feito até agora serviu para diminuir muitos danos, mas ainda podemos fazer mais, porque desde Janeiro, o trabalho de limpeza das valas permitiu ter maior controlo da situação”, disse o governador.

Durante os primeiros meses de chuva, houve menos inundações, desabamentos e desalojamentos devido às medidas de prevenção levadas a cabo pelas autoridades da província de Luanda.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros em Luanda, registou até ao momento, 3.025 residências inundadas, menos casos em relação ao período anterior, que teve mais de 5.000 casas, sete mortes até agora, quando no mesmo período houve 15.