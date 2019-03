Procurador-geral do governo britânico dá golpe em ‘novo’ acordo de May

Geoffrey Cox diz que apesar das mudanças alcançadas esta segunda-feira, ainda há riscos.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o procurador-geral do governo britânico pronunciou-se hoje sobre as alterações feitas ao acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia que será votado esta terça-feira pelo Parlamento britânico.

Segundo Geoffrey Cox apesar das mudanças feitas ao acordo do Brexit, asseguradas esta segunda-feira pela primeira-ministra britânica, “reduzirem o risco de o Reino Unido poder ficar preso à União Europeia indefinidamente e involuntariamente”, não o eliminam, referindo-se ao acordo de ‘backstop’.

Recorde-se que o ‘backstop’ tem sido o principal ponto de discórdia sobre o acordo com Bruxelas e prevê a criação de “um espaço aduaneiro único” entre a UE e o Reino Unido, no qual as mercadorias britânicas teriam “um acesso sem taxas e sem quotas ao mercado dos 27” e que garantiria que a Irlanda do Norte se manteria alinhada com as normas do mercado único “essenciais para evitar uma fronteira física”.

Para o procurador-geral, estas alterações “legalmente vinculativas”, continuam sem dar ao Reino Unido “meios legais internacionais” para conseguir sair desse acordo sem a aprovação da União Europeia.

Esta opinião foi veiculada antes do debate para votar o acordo para o Brexit, pela segunda vez, no Parlamento britânico e é um ‘golpe’ para Theresa May que pretende persuadir os deputados a aprovar o documento.

Se o Acordo for chumbado novamente, o governo pretende dar aos deputados a opção de sair da UE sem acordo (Hard Brexit) ou de pedir aos líderes europeus um adiamento do Brexit para depois de 29 de março.