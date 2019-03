Presos dois polícias militares suspeitos do homicídio de Marielle Franco

Os homens são também suspeitos da morte de Anderson Gomes, o motorista da vereadora. Os crimes fazem um ano esta quinta-feira.

O polícia militar reformado, Ronnie Lessa, de 48 anos, e o antigo polícia militar, Élcio Vieira de Queiroz, de 46, foram presos na manhã desta terça-feira, por agentes da Divisão de Homicídios da Polícia e por procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os dois homens são suspeitos dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes.

De acordo com o Notícias ao Minuto que cita o G1, as investigações apontam para que tenha sido Ronnie a efetuar os disparos contra Marielle. Élcio seria o seu condutor durante o crime.

No entanto, a investigação ainda está a tentar esclarecer quem ordenou o homicídio e quais as motivações. Mas, de acordo com os procuradores, o crime foi meticulosamente planeado durante os três meses anteriores.

O polícia reformado foi levado para a Divisão de Homicídios pelas 04h30 (07h30 em Lisboa) e o sargento Lessa foi preso em casa, no mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além das detenções, a operação vai executar mandados de busca e apreensão nas moradas dos suspeitos para apreender documentos, telemóveis, computadores, armas e munições, entre outros objetos de relevância. Durante o dia serão ainda feitas buscas nas moradas de outros suspeitos.

Ronnie terá feito várias pesquisas na internet sobre os locais que a vereadora frequentava, bem como sobre a vida do então deputado do PSOL, Marcelo Freixo.

Os crimes completam um ano esta quinta-feira, dia 14 de março.