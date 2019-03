Moçambique decreta alerta vermelha para o centro do país

O Conselho Técnico de Gestão de Calamidades decretou, na noite desta segunda-feira, 11, alerta vermelho para a zona centro do país, devido ao efeito das chuvas que continuam a matar e a desalojar populações, com incidência nas províncias de Tete e Zambézia.

Segundo avança a edição da noite desta segunda-feira da VOA, o alerta máximo é ainda motivado pela aproximação do ciclone Tropical Dai, que, segundo previsões, deverá atingir a zona continental das províncias do centro, nos próximos três dias.

A ministra do Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, disse que a medida impõe o início da mobilização de meios e salvamento de pessoas e a retirada compulsiva daquelas que estão em zonas de risco.

No início desta noite, o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades reuniu com os parceiros de cooperação, nomeadamente, agências das Nações Unidas e União Europeia para solicitar apoio para as acções de emergência.

Não foram divulgados os valores necessários, mas Namashulua disse que houve boa resposta dos parceiros, pelo menos em termos de promessas.

Refira-se que pelo menos 18 pessoas perderam a vida em uma semana de chuvas intensas que levaram ao transbordo de rios que inundaram algumas vilas nas províncias de Tete e Zambézia.