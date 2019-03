Mecofarma e as Farmácias Cabindafarma realizam Rastreios Renais Gratuito

As Farmácias Mecofarma e as Farmácias Cabindafarma no Patriota unem-se à Fresenius Medical Care líder mundial no sector da hemodialise e realizam até ao próximo dia 14 de Março Rastreios Renais Gratuito nas suas Farmácias, lê-se numa nota enviada à nossa redacção.

A 14 de Março, celebra-se o Dia Mundial do Rim com o objetivo de informar o maior número de pessoas sobre os factores de risco e a prevenção da Doença Renal Crónica. Uma em cada dez pessoas no mundo tem doença renal e anualmente milhões de pessoas morrem devido a complicações relacionadas com doença renal crónica.

A acção gratuita de Rastreio Renal irá decorrer em Luanda e no Lubango e conta também com o apoio da Associação Angolana dos Enfermeiros de Diálise e Transplantação e vai decorrer em dias específicos por farmácia iniciando até dia 14 de Março.

Os clientes que pretendam realizar o rastreio, que é gratuito, basta inscreverem-se na sua Farmácia Mecofarma ou Cabindafarma aderentes e comparecerem no dia e hora marcada. Para mais informações os interessados poderão consultar também a página das Farmácias Mecofarma no Facebook onde estão divulgadas as datas especificas do rastreio por Farmácia.

Esta acção insere-se na Política de Responsabilidade Social da Mecofarma e da Cabindafarma, e faz parte de um conjunto de acções que estas desenvolvem regularmente.