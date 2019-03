Juventus deixa tudo nas mãos de CR7: “Amanhã Ronaldo será Ronaldo”

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, Giorgio Chiellini colocou toda a sua confiança numa noite de glória de Cristiano Ronaldo para dar a volta à eliminatória da Liga dos Campeões a favor da Juventus.

“Queremos viver uma noite maravilhosa com os nossos adeptos. É inútil chorar no leite derramado, não vai ser fácil, será preciso sorte. Estamos mentalmente bem. Ajax e Manchester United são o que poderíamos ter sido em Madrid no ano passado, mas é uma questão de pormenores que podem mudar uma eliminatória. Queremos viver uma noite especial, o Atlético é uma grande equipa, mas estamos prontos. Os resultados da semana passada demonstram que é possível. É preciso lucidez e vontade.

Perguntem ao Cristiano [Ronaldo] como está. Estou convencido a 200% que Cristiano será Cristiano amanhã, como tem sido estes meses”, afirmou citado pelo MSN que aponta o site Adeptos de Bancada como fonte.

Embora reconheça a importante e o caráter decisivo de Ronaldo, Allegri preferiu valorizar o trabalho em equipa para levar de vencida os colchoneros.

“Vamos precisar dos adeptos, terá que ser uma noite maravilhosa. Devemos ser espertos, o Atlético tentará contra-atacar. Estamos calmos. Ronaldo? Marcou tantos golos nesta prova que tê-lo connosco é uma grande vantagem”, referiu.

Recorde-se que o Juventus-Atlético de Madrid está marcado para amanhã, às 20h00.